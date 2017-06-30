ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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