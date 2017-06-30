Раскрыт секрет идеальной улыбки

Во всем нужны тренировки. Даже идеальную улыбку можно изобразить, если правильно тренироваться.

Специалисты из Великобритании провели серию экспериментов с использованием 3D-модели человеческого лица, в которых участвовали примерно 800 добровольцев, выступавших в качестве зрителей.

Участникам предлагалось внимательно наблюдать за компьютерными анимациями выражений лиц и оценивать привлекательность улыбки по различным параметрам: искренности, привлекательности и «эмоциональной нагрузке». Учитывалась открытость зубов при улыбке и насколько она была симметрична.

Идеальной улыбкой оказался весьма скромный вариант — едва приподнятые губы и симметричное положение левой и правой уголков рта. «Жизнерадостные оскалы» (или V-образные улыбки) пугали большинство участников эксперимента, передает Моя планета.