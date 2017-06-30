В первом чтении принят закон о реформе центральной администрации

Проект реформы центральной публичной администрации принят в первом чтении. Документ предлагает наделить премьер-министра правом самостоятельно менять структуру кабмина, а также полномочия министров.

Законопроект требует лишь согласовывать изменения с парламентом. Также предлагается ликвидировать должности замминистра. Их сменят государственные секретари, каждый из которых будет курировать отдельное направление в работе министерства.

В разработке законопроекта участвовали иностранные эксперты и специалисты Всемирного банка. Премьер-министр Павел Филип уверен, что одобрение закона об административной реформе доказало стремление кабмина следовать обязательствам перед гражданами и внешними партнерами.