New York Times раскрыл разработчика вируса Petya

Вирусы Petya и WannaCry, которые нанесли значительный ущерб инфраструктурным объектам и компаниям по всему миру были основаны на разработках Агентства национальной безопасности (АНБ, NSA) США.

Об этом сообщается в материале американской газеты The New York Times.

Как отмечает издание, при этом АНБ молчит и скрывает свою роль в разработке оружия. Более того, американское правительство обвиняло других.

Так, пишет NYT, две недели назад Департамент внутренней безопасности США объявил, что имеет доказательства причастности КНДР к кибератакам, которые состоялись в мае с помощью вируса WannaCry, который вывел из строя системы в больницах, на железной дороге и производственных линиях.

За атаками против Украины с помощью вируса Petya во вторник, которые затем распространились по всему миру, скорее всего, стоит Россия, хотя никто из виновников официально не был идентифицирован.

Издание отмечает, что во вторник в Украине накануне Дня Конституции хакеры использовали код, разработанный АНБ, для того, чтобы заблокировать системы в больницах, супермаркетах и даже системах радиационного мониторинга на Чернобыльской АЭС.

Как считает издание так называемое вымогательство вируса было лишь дымовой завесой, за которой была скрыта более агрессивная цель уничтожить компьютеры жертв полностью. Если в WannaCry был встроен предохранитель, который затем обнаружили и использовали для нейтрализации вируса, в вирусе, примененном против Украины, такого механизма нет. Более того, злоумышленники позаботились, чтобы обновления, которые должны были бы защитить компьютеры от вируса, не сработали.

"В обоих случаях злоумышленники использовали инструменты взлома, которые использовали уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Инструменты были украдены из АНБ", - пишет издание.

По их данным, группа, которая называет себя Shadow Brokers обнародовала их в апреле. Сначала она выставила на продажу кибероружие АНБ, а недавно начала предлагать ее за месячную подписку.

Хотя личности Shadow Brokers до сих пор остаются загадкой, бывшие офицеры разведки говорят, что нет никаких сомнений, откуда взялось кибероружие в руках группы. Его разработало подразделение американской спецслужбы, которое до недавнего времени называлось "Подразделение по операциям с индивидуальным доступом".

NYT отмечает, что АНБ скрывает свою роль в разработке кибероружия, отвергая множество вопросов. Так, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Энтон в Белом доме заявил, что правительство "ответственно подходит к балансу между интересами национальной безопасности, общественной защищенностью и безопасностью". При этом администрация отказалась комментировать происхождение любого вируса, включая Petya, пишет nv.ua.