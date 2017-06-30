В Лондоне протестировали доставку еды беспилотными грузовиками. ВИДЕО

Лондонский онлайн-супермаркет Ocado начал доставлять товары с помощью беспилотных грузовиков.

Фургон, получивший название CargoPod, работает на электромоторе и развивает скорость до 25 миль в час, пишет BBC.

С помощью этого небольшого электрокара можно доставить до 128 килограммов бакалейных товаров. CargoPod способен преодолеть до 30 км на одном заряде батареи со скоростью до 40 км/ч. Но на тестировании его скорость была ограничена 8 километрами в час.

"Мы выбрали его, чтобы работать именно в такой среде, где большие транспортные средства не допускаются. Речь идет не о попытке решить все проблемы доставки в мире, но в течение следующих двух или трех лет, вы увидите на улицах гораздо больше таких машин", - сказал Грэм Смит, главный исполнительный директор компании робототехника Oxbotica, которая разработала автомобиль.

Принцип работы автономной доставки достаточно прост: вначале клиент получает уведомление о том, что его заказ загружен, а затем еще одно уведомление о прибытии к его дому. После этого на смартфоне надо нажать кнопку разблокировки ячейки, чтобы забрать товар.

Ocado Technology сообщила, что использует тестирование для изучения логистики и практической возможности развертывания сети самоуправляемых автомобилей на основе своей платформы.

"Низкая скорость, отсутствие движения, безопасность водителей - все это является частью процесса тестирования, мы должны пройти все этапы, чтобы убедиться, что самоуправляемая технология действительно безопасна для использования в публичных местах", - сказал Саймон Тонг, главный научный сотрудник Лаборатории транспортных исследований.