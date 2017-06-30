Жара в Кишиневе набирает обороты. Пока одни жители столицы спасаются от духоты под кондиционерами дома, другие нашли более оригинальный способ. Например, кишиневец, который вышел на рынок на столичной улице Сармизеджетуса в одном полотенце.
Инцидент произошел сегодня, 29 июня, среди бела дня. Мужчину сняли на видео из салона проезжавшей мимо машины. Поравнявшись с автомобилем, мужчина объяснил, что всего лишь вышел за пивом, пишет bloknot-moldova.md.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул