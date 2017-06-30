Суд оставил Кирилла Лучинского под домашним арестом

Бывшего депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского оставили под домашним арестом. Апелляционная палата отклонила запрос его адвокатов. На прошлой неделе суд первой инстанции продлил ему арест еще на 30 дней.

"Примерно этого я и ожидал, что арест продлят. Но хочу заявить, что я невиновен. Я не совершал преступлений, которые мне пиписывают", - заявил бывший депутат ЛДПМ Кирилл Лучинский.

Напомним, Кирилла Лучинского обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. По данным следствия, подконтрольные ему фирмы получили кредиты в Banca de Economii.







