Пятерых беспризорников обнаружили в одном из заброшенных зданий столицы

Пятерых несовершенолетних бродяг поймали полицейские в одном из заброшенных зданий столицы. Жили юные генералы городских развалин за счет воровства и попрашайничества. Их отправили в центр временного размещения, однако надежды, что дети освоятся в нормальных условиях немного.

Жители окрестных домов предпочитают обходить стороной развалины, где обитают бездомные дети.

Большинство из них - либо осиротели, либо сбежали от нищеты родительского дома.

"Чаще всего они из очень неблагополучных семей. Но дело не только в этом - их не понимают, не принимают, не ценят, и они предпочитают улицу, где все получают то, чего им недостает", - сказала психолог Диана Берарь.

По данным Генинспектората полиции, с начала года выявлено почти 200 несовершеннолетних бродяг.





