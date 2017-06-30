Пьяный россиянин устроил часовую драку на авиарейсе в Турцию

Пьяный пассажир устроил драку на борту лайнера российской авиакомпании Red Wings, следовавшего из Москвы в Анталью (Турция). Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает ТАСС.

Мужчина летел на отдых вместе с семьей и друзьями. По словам его знакомых, он сильно нервничал, так как впервые выехал за границу.

Драка в самолете в общей сложности продолжалась более часа. Командир воздушного судна несколько раз по громкой связи просил дебошира успокоиться, не нарушать общественный порядок и не портить отдых родным и друзьям.

В итоге стюарды при помощи пассажиров связали российского туриста. Экипаж еще в воздухе связался с диспетчерами аэропорта Антальи, уведомив их о ЧП. По прилете дебошира забрала местная полиция, пишет lenta.ru.