В сети найдено тайное сообщество с насмешками водителей Uber над пассажирами

Издание The Daily Dot обнаружило в Facebook тайное сообщество водителей Uber и Lyft, в котором некоторые участники делятся постыдными фотографиями своих пассажиров и высмеивают их.

В группе под названием Atlanta Uber/Lyft Drivers Unite («Водители Uber/Lyft в Атланте, объединяйтесь») состоит более 10 тысяч человек. Издание отмечает, что водители часто крайне жестко отзываются о клиентах: к примеру, один из постов посвящен обсуждению «гигантской толстухи». Женщина ожидала такси у торгового центра, но водитель отменил поездку, чтобы та «не завалилась в его машину».

Он также выложил фотографию женщины, и все принялись высмеивать ее лишний вес и хвалить автора истории.

Еще один водитель опубликовал снимок мужчины без сознания и похвастался, что заработал лишние 50 долларов, которые выронил пассажир.

По данным The Daily Dot, администраторы группы лишь единожды вмешались в процесс обсуждения и попросили не публиковать личную информацию клиентов. При этом в описании сообщества значится, что оно создано исключительно для поддержки и общения таксистов, и в нем не приветствуются проявления расизма, сексизма и прочих оскорбляющих комментариев, пишет lenta.ru.

Некоторые члены сообщества на правах анонимности рассказали журналистам, что возмущены поведением своих коллег по цеху, и констатируют, что многие из них ведут себя непрофессионально.

Uber и Lyft — сервисы по онлайн-заказу такси, которые сотрудничают как с таксопарками, так и с частными водителями.