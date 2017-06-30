Пьяный американец въехал в пивоварню на микроавтобусе. ВИДЕО

41-летний водитель грузовика из американского города Филадельфия протаранил на нем витрину местной пивоварни Urban Village Brewing Company. Мужчина был пьян. В результате аварии, неназванный виновник ДТП получил травму ноги, едва не убив посетительницу заведения, сообщает Metro.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как внедорожник влетает в пивоварню, разбивая окно. Сидевшей рядом женщине чудом удалось избежать участи быть погребенной под осколками стекла.

Водителя доставили сначала в больницу, а затем в участок. Какое наказание будет вынесено виновнику аварии, пока неизвестно, но его точно лишат прав, пишет vesti.ru.