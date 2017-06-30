Трехосный пикап Mercedes-AMG G63 6x6 стал одной из самых ярких – и самых дорогих, конечно – новинок немецкой марки за последние годы. Между тем, группа японских студентов придумала способ обзавестись его копией, которая обошлась им примерно в сто раз дешевле - проект обошелся в 9 000 долларов.
Если не приглядываться, можно подумать, что перед вами действительно один из самых экстремальных "Мерседесов" всех времен. Однако на самом деле это копия, построенная сразу из двух внедорожников Suzuki Samurai (сейчас известен как Suzuki Jimny) начала 90-х годов прошлого века. Построили оригинальный пикап студенты японского автомобильно-технического института NATS.
Один из внедорожников-доноров полностью сменил "костюм", а от другого была позаимствована третья ось, которую молодые инженеры приварили в задней части. Грузовое отделение, которое, собственно, и превращает этот трехосник в пикап, было сделано с нуля, включая каркас безопасности и дверь. Интересно, что, поскольку у оригинального Mercedes-AMG G63 6x6 грузовая площадка выложена натуральным деревом, строители этого пикапа просто покрасили металл в нужный оттенок.
В проекте нашли применение и оригинальные компоненты Mercedes-Benz – в частности, головная оптика, решетка радиатора и передний бампер, который, впрочем, пришлось основательно переделать.
Пикап получил более длинную колесную базу, чем у исходного "Самурая", однако, привода на все шесть колес ему так и не досталось: трансмиссия сохранена в неприкосновенности. Как, собственно, и силовой агрегат. Пикап приводится в движение небольшим трехцилиндровым турбомотором мощностью около 60 л.с. (для сравнения, шестиколесник от Mercedes-AMG оснащается 550-сильным двигателем), пишет vesti.ru.
Комментарии
- Бывший сотрудник Apple показал ранние прототипы первого iPhone
- В Лондоне протестировали доставку еды беспилотными грузовиками. ВИДЕО
- Instagram внедряет фильтр против спама
- Создан телефон, работающий без аккумулятора
- Япония отправит человека на Луну к 2030 году
- Panasonic разработала вешалки со встроенной системой дезодорирования
- Показана яхта-эксплорер с собственной кузницей и прачечной
- Создан новый сервис онлайн регистрации авиапассажиров в разных странах мира
- Sony возобновляет производство виниловых пластинок
- Первый в мире "город-лес" появится в Китае
- Воры вернули игрушки-талисманы в парк отдыха в Англии
- Бывший сотрудник Apple показал ранние прототипы первого iPhone
- В Тунисе мужчина напал на двух туристок из Германии
- В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина
- Состоялся очередной этап слушаний по делу о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства
- "Москва, ты там держись": на столицу России обрушился сильный шторм
- Красная жара и в Молдове: ожидается до +40 градусов
- New York Times раскрыл разработчика вируса Petya
- Беременная женщина сбила вора, который украл из её машины кошелёк. ВИДЕО
- Молния поразила Boeing и Airbus на подлете к Москве
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул