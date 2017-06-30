Японцы превратили Suzuki Jimny в шестиколесный "Мерседес"

Трехосный пикап Mercedes-AMG G63 6x6 стал одной из самых ярких – и самых дорогих, конечно – новинок немецкой марки за последние годы. Между тем, группа японских студентов придумала способ обзавестись его копией, которая обошлась им примерно в сто раз дешевле - проект обошелся в 9 000 долларов.

Если не приглядываться, можно подумать, что перед вами действительно один из самых экстремальных "Мерседесов" всех времен. Однако на самом деле это копия, построенная сразу из двух внедорожников Suzuki Samurai (сейчас известен как Suzuki Jimny) начала 90-х годов прошлого века. Построили оригинальный пикап студенты японского автомобильно-технического института NATS.

Один из внедорожников-доноров полностью сменил "костюм", а от другого была позаимствована третья ось, которую молодые инженеры приварили в задней части. Грузовое отделение, которое, собственно, и превращает этот трехосник в пикап, было сделано с нуля, включая каркас безопасности и дверь. Интересно, что, поскольку у оригинального Mercedes-AMG G63 6x6 грузовая площадка выложена натуральным деревом, строители этого пикапа просто покрасили металл в нужный оттенок.

В проекте нашли применение и оригинальные компоненты Mercedes-Benz – в частности, головная оптика, решетка радиатора и передний бампер, который, впрочем, пришлось основательно переделать.

Пикап получил более длинную колесную базу, чем у исходного "Самурая", однако, привода на все шесть колес ему так и не досталось: трансмиссия сохранена в неприкосновенности. Как, собственно, и силовой агрегат. Пикап приводится в движение небольшим трехцилиндровым турбомотором мощностью около 60 л.с. (для сравнения, шестиколесник от Mercedes-AMG оснащается 550-сильным двигателем), пишет vesti.ru.