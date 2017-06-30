Предприимчивый подросток "ловил на живца" продавцов сигарет и штрафовал их

В Хабаровске направлено в суд дело в отношении "предприимчивого" подростка. Под видом сотрудника Роспотребнадзора он "штрафовал" продавцов магазинов за продажу сигарет своему несовершеннолетнему приятелю.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в феврале 2017 года обвиняемый, будучи еще сам несовершеннолетним, неоднократно просил своего знакомого ровесника покупать сигареты в различных хабаровских магазинах.

После того, как продавец отпускал подростку табачные изделия, его приятель представлялся сотрудником Роспотребнадзора. Он показывал продавцу паспорт своего несовершеннолетнего знакомого и сообщал об ответственности за продажу табачной продукции лицу, не достигшему возраста 18лет.

Затем "предприимчивый" подросток сообщал о крупных суммах штрафов, "грозящих" продавцу и хозяину магазина. При этом он называл суммы от 30 до 80 тысяч рублей и одновременно делал вид, что составляет акт проверки.

Однако затем обвиняемый предлагал продавцам оплатить штраф на месте в значительно меньшей сумме — от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. Продавцы, введенные в заблуждение, отдавали обвиняемому деньги.

В ходе следствия было установлено и подтверждено 9 таких случаев, а "доход" молодого человека составил 47 тысяч рублей. Однако на досудебной стадии уголовного судопроизводства обвиняемым был полностью возмещен ущерб, причиненный потерпевшим.

Учитывая, что в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая факт совершения обвиняемым данных преступлений, предъявленное обвинение признано прокуратурой района законным и обоснованным.

Теперь уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину" прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу. Это преступление относится к категории "средней тяжести", максимальное наказание за него составляет 5 лет лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края, пишет vesti.ru.

