Конституционный суд Австрии подтвердил законность отчуждения в пользу государства дома в городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер.
Ходатайство о признании недействительным закона об экспроприации здания в январе в Конституционный суд направила бывшая владелица дома Герлинде Поммер-Англохер, которая выступала против решения парламента об изъятии ее собственности.
Конституционный суд решил, что экспроприация дома "отвечает общественным интересам" и "произведена не безвозмездно", а поэтому не противоречит основному закону страны.
Выступая за передачу дома государству, власти Австрии говорили о том, что такой шаг - единственный способ избежать того, чтобы этот дом использовался сторонниками нацистов как место для поклонения.
Судьба дома, где родился Гитлер, пока неизвестна. Одно время власти Австрии рассматривали вариант сноса трехэтажного дома на улице Зальцбургер-форштадт. Необходимость сноса здания власти страны объяснили тем, что дом служит местом паломничества для неонацистов.
Вице-канцлер Райнхольд Миттерленер предлагал организовать в доме музей, который бы имел историческую и культурную ценность, сообщает ВВС.
Сейчас один из приоритетных вариантов - открытие в здании центра для инвалидов. Если этот вариант будет утвержден, тогда дом будет перестроен таким образом, чтобы не оставалось никаких ассоциаций с Гитлером. В случае сноса дома предполагалось построить на его месте новое здание и разместить там благотворительную организацию.
Сегодня на доме или рядом с ним нет никаких упоминаний о том, что в нем родился Гитлер. У входа в здание установлена мемориальная доска с надписью: "За мир, свободу и демократию. Нет фашизму. Миллионы павших напоминают нам об этом". Имя Гитлера там не упоминается.
Дом, в котором родился Гитлер, был предметом судебного спора в течение нескольких лет. Австрийское правительство арендовало здание у его собственницы с 1972 года.
В нем находился центр для людей с ограниченными возможностями. В последние годы стоимость аренды составляла 4,8 тыс. евро в месяц.
Будущее дома активно обсуждается в Австрии в последние годы. Одна часть общества выступает за снос постройки, вторая считает, что надо оставить здание и найти ему применение.
Родители Адольфа Гитлера прожили в доме на улице Зальцбургер-форштадт всего несколько недель, а вскоре после его рождения семья переехала в другой район. Когда Гитлеру было три года, семья уехала из Браунау-ам-Инна насовсем.
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