Французские власти объявили о начале официального расследования в отношении лидера крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Ее подозревают в злоупотреблении доверием.
Как сообщил агентству Франс пресс адвокат Ле Пен, обвинения связаны с оплатой ее помощников из средств Европарламента. По данным французской прокуратуры, соратники Ле Пен по партии незаконно потратили на эти цели миллионы евро.
Марин Ле Пен была одним из главных кандидатов на пост президента Франции. Она сумела выйти во второй тур, где с большим разрывом проиграла центристу Эммануэлю Макрону.
В феврале прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против соратника кандидата в президенты страны Марин Ле Пен. По версии следствия, бизнесмен Фредерик Шатийон предоставил партии незаконную ссуду.
Ранее ближайшему помощнику лидера "Национального фронта" Катерин Гризе были предъявлены обвинения в получении денег в рамках другого расследования.
Незадолго до этого в штабе этой ультраправой партии прошел обыск по делу о расходовании средств Европарламента.
Партия отрицает причастность к махинациям, а сама Марин Ле Пен называет обвинения политическими мотивированными, пишет ВВС.
Комментарии
- Воры вернули игрушки-талисманы в парк отдыха в Англии
- В Тунисе мужчина напал на двух туристок из Германии
- В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина
- В Уэльсе ищут владельца лотерейного билета, выигравшего миллион
- Суд в Австрии признал законным изъятие дома, где родился Гитлер
- Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
- New York Times раскрыл разработчика вируса Petya
- Отравление суши в Киеве: пострадали 25 человек
- Взрыв прогремел в городе Лимасол на Кипре
- Две пьяные украинки погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram
- Воры вернули игрушки-талисманы в парк отдыха в Англии
- Бывший сотрудник Apple показал ранние прототипы первого iPhone
- В Тунисе мужчина напал на двух туристок из Германии
- В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина
- Состоялся очередной этап слушаний по делу о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства
- "Москва, ты там держись": на столицу России обрушился сильный шторм
- Красная жара и в Молдове: ожидается до +40 градусов
- New York Times раскрыл разработчика вируса Petya
- Беременная женщина сбила вора, который украл из её машины кошелёк. ВИДЕО
- Молния поразила Boeing и Airbus на подлете к Москве
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул