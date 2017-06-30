В суде сегодня продолжились слушания по делу о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства. Адвокат экс-президента Румынии заявил, что молдавский паспорт у его подзащитного отозывают по политическим причинам, что недопустимо. А представитель Игоря Додона утверждает, что президент действовал в интересах государственной безопасности.
Адвокат в качестве доказательства представил запись последней пресс-конференции главы государства.
"Если бы он имел гражданство - он сейчас был бы лидером партии. А это большая угроза для молдавской государственности. Потому что он идет в молдавскую политику понятно с чем", - сказал президент Молдовы Игорь Додон.
Главный аргумент адвоката - лишение гражданства по политическим мотивам запрещено. Кроме того, он настаивает, что дело должна рассматривать Высшая судебная палата.
"Мы требуем признать неконституционной норму закона от 2006 года. Таким образом, чтобы этот иск рассматривала Высшая судебная палата, как предусмотрено в Законе о гражданстве. Это инстанция, которая не зависит от президента", - заявил адвокат Траяна Бэсеску Андрей Бивол.
Представитель главы государства, в свою очередь, говорит, что Игорь Додон руководствовался секретными данным спецслужб.
"Господин президент четко сказал на конференции, что не оказывает давления на судебную инстанцию. Это мера защиты национальной безопасности - нельзя позволять людям, находящимся под следствием, или осужденным получать гражданство", - отметил представитель президента Максим Лебединский.
Следующее заседание суда намечено на 14 июля. До вынесения вердикта действие президентского указа об отзыве молдавского гражданства у Траяна Бэсеску приостановлено.
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Би-би-си, Сеул