В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина

Мужчина погиб от удара молнии в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В столице из-за сильного ливня за медицинской помощью обратился один человек. В департаменте здравоохранения отметили, что состояние его нетяжелое, он получает всю необходимую помощь.

Как сообщает сайт Минэнерго России, из-за грозы в Москве и области без электроснабжения остались около 4 тысяч человек.

Согласно информации, из-за непогоды в московских аэропортах задержаны более 40 рейсов, три отменены.

По данным МЧС, в столичном регионе ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится до субботы, 1 июля. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, и по возможности переждать непогоду в помещении.

Свыше 370 бригад госпредприятия "Мосводосток" в пятницу были переведены на усиленный режим работы в связи с надвигающимся ливнем. Это более 1,1 тысячи рабочих предприятия, также задействованы 293 единицы техники.

Как сообщили накануне в центре погоды "Фобос", сильный тропический ливень, который пришел в столицу, по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности, пишет РИА Новости.