Воры вернули игрушки-талисманы в парк отдыха в Англии

Сотрудники парка развлечений в английском графстве Саффолк очень обрадованы возвращению двух любимых маскотов - мягких игрушкек, считавшихся талисманами парка и похищенных ранее на этой неделе.

Медвежонок Вуди и енот Ронни - старожилы парка Pleasurewood Hills в городе Лоустофт, они обитают там со дня открытия заведения в 1983 году.

Их украли в минувшую среду из сувенирного магазина парка, прямо с витрины.

В пятницу менеджер парка наткнулся на два больших пакета возле главного входа. "Мы сначала подумали, что это кто-то выбросил бытовые отходы, но потом заметили пушистое ухо", - говорит пресс-секретарь Pleasurewood Hills.

Талисманы оказались в целости и сохранности, пишет ВВС.

Сообщение о пропаже популярных игрушек быстро разошлось по соцсетям, пользователи просили всех, кому что-либо известно о похитителях, поделиться информацией.

Воры попали на камеры видеонаблюдения, но администрация парка пообещала, что если игрушки будут возвращены, то похитители будут избавлены от наказания.

"Это сработало, - рассказала сотрудница парка Кейт Вуд. - Мы очень рады, что Вуди и Ронни вернулись - к тому же нам достались два мешка для мусора".

Талисманы Вуди и Ронни были изготовлены в единственном экземпляре специально для парка в Саффолке.

Парк развлечений Pleasurewood Hills является одной из самых популярных достопримечательностей на востоке Англии, его посещают более 200 тысяч человек в год.