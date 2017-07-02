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В Татарстане столкнулись фура и автобус: 13 погибших
// фото: МЧС ТАТАРСТАН
09:44, 02 Jul 2017
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В Татарстане столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск".

Из 28 человек, ехавших в нем, погибли 13, в том числе два ребенка, 12 получили тяжелые ушибы и ожоги, трое отпущены на амбулаторное лечение с легкими травмами, передает ВВС.

"В 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

"Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся", - уточнили в МВД республики.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять в состоянии средней тяжести. Водитель автобуса жив и в настоящее время дает показания, заявил руководитель пресс-службы управления МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.

На месте аварии работает следственная группа, выясняются причины происшествия. На видео, опубликованном МЧС Татарстана, видно, что автобус выгорел практически полностью.




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