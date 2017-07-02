Канадцы отпраздновали 150-летие страны

Около 25 тысяч канадцев - патриотов и просто любителей повеселиться - собрались в субботу на Парламентском холме в Оттаве на грандиозное торжество, готовившееся задолго. 1 июля страна Кленового Листа отмечает 150-летие.

В 1867 году Британия предоставила своей бывшей колонии статус доминиона - фактически независимого государства в рамках Британской империи (ныне Содружества Наций), связанного с Соединенным Королевством общим монархом.

Процесс обретения независимости оконачтельно завершился в 1982 году, когда британский парламент признал право Канады изменять собственную конституцию без участия бывшей метрополии, напоминает ВВС.

Юбилей в эти выходные отмечают во всех городах и населенных пунктах, на площадях и во дворах с жаровнями для барбекю. Общее количество участников только в столице и ее окрестностях составило около полумиллиона человек. Но эпицентром стал Парламентский холм. Толпу не разогнал даже прошедший около полудня дождь.

Программа включала выступления цирка "Дю Солей", Боно из группы U2, пилотажной группы ВВС Канады "Снегири", торжественную церемонию принятия в канадское гражданство группы иммигрантов и мощный фейерверк.

Молодой премьер Джастин Трюдо, сделавший открытость миру и толерантность своей визитной карточкой, держал речь.

"Нас не заботит, где вы родились, какую религию вы исповедуете и кого любите - добро пожаловать в Канаду!" - заявил он под приветственные крики из толпы. Затем Трюдо повторил свою короткую речь на французском - втором государственном языке Канады.