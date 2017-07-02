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Ливень, град, потоп: итоги урагана в Москве. ВИДЕО
// фото: nat-geo.ru
10:14, 02 Jul 2017
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30 июня в Москву и область со стороны Рижского залива пришел циклон, который принес рекордное количество осадков. Повалены тысячи деревьев, задержаны сотни авиарейсов, два человека погибло и более 10 госпитализировано.

Ливень, обрушившийся на столицу РФ в последний день июня, называют «ветхозаветным»: за несколько часов в городе выпало 90% месячной нормы осадков. Наряду с каплями дождя, во многих местах падал крупный град, передает nat-geo.ru.

Ураган затронул не только Москву, но и соседние регионы: Тверскую, Кировскую, Липецкую и другие области. Было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в больницы попало 10 человек, и еще 12 получили медицинскую помощь амбулаторно. По официальным данным, в Москве от удара молнии погиб один человек. В Подмосковье был зарегистрирован еще один смертельный случай.

В Москве шквалистый ветер с порывами до 24 м/с повалил более 1200 деревьев и повредил 95 автомобилей. Из-за непогоды пострадали кровли 10 домов, 24 участка проезжей части оказалась затоплены.Три пассажирских самолета получили повреждения от удара молний во время посадки в Шереметьево. 

 Московская мэрия обещает устранить все последствия разгула стихии к понедельнику 3 июля




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    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с электроприборами.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Вероятно получение премии.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Будьте осторожны с автомобилем.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Перегрузки чреваты нервным срывом.

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