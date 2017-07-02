Ливень, град, потоп: итоги урагана в Москве. ВИДЕО

30 июня в Москву и область со стороны Рижского залива пришел циклон, который принес рекордное количество осадков. Повалены тысячи деревьев, задержаны сотни авиарейсов, два человека погибло и более 10 госпитализировано.

Ливень, обрушившийся на столицу РФ в последний день июня, называют «ветхозаветным»: за несколько часов в городе выпало 90% месячной нормы осадков. Наряду с каплями дождя, во многих местах падал крупный град, передает nat-geo.ru.

Ураган затронул не только Москву, но и соседние регионы: Тверскую, Кировскую, Липецкую и другие области. Было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в больницы попало 10 человек, и еще 12 получили медицинскую помощь амбулаторно. По официальным данным, в Москве от удара молнии погиб один человек. В Подмосковье был зарегистрирован еще один смертельный случай.

В Москве шквалистый ветер с порывами до 24 м/с повалил более 1200 деревьев и повредил 95 автомобилей. Из-за непогоды пострадали кровли 10 домов, 24 участка проезжей части оказалась затоплены.Три пассажирских самолета получили повреждения от удара молний во время посадки в Шереметьево.

Московская мэрия обещает устранить все последствия разгула стихии к понедельнику 3 июля