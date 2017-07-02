На Украине в аварию попал гражданин Молдовы

На Украине в аварию попал гражданин Молдовы. ДТП произошло в пятницу, 30 июля в селе Посад-Покровское на трассе Одесса-Мелитополь.

Как сообщает bukva.ks.ua, 38-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos», двигаясь в направлении Херсона, выехал на встречную полосу движения и столкнуся с микроавтобусом "Рено", за рулем которого сидел 61-летний житель Тирасполя.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Позже в областной больнице от травм скончался пассажир - отец водителя, сообщает ГУ Нацполициии в Херсонской области.