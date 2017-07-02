В селе Флорештского района женщина обвинила мэрию в отчуждении земли

В селе Проданешты, Флорештского района, местные власти не поделили землю с сельчанкой. Женщина обвинила мэрию в отчуждении участка в 20 соток.

Мария Зелинская говорит, что унаследовала землю от родителей. У неё есть свидетельство о праве на наследство, датируемое 96-ым годом. А также, временное право на наследство с 94-ого года.

В прошлом году женщина решила продать участок. Тогда она и узнала, что сельсовет перевел землю в собственность местной власти.

95-летняя мать женщины говорит, что участок давно принадлежит её семье. Местные власти, между тем, утверждают, что документы о временном праве пользования не подтверждают право собственности на землю.

"Непонятно, как нотариус оформил свидетельство о праве на наследство на основании временного документа. Надо спросить у тех, кто выдал это свидетельство. Сейчас участок находится в собственности местной власти, да, это было решение совета, никто не скрывает", - заявил сотрудник ГП Cadastru Вячеслав Токан.

По словам властей, в подобной ситуации могут оказаться и другие сельчане, у которых нет необходимых документов. Но избежать таких случаев, говорят юристы, можно вовремя оформив документы.

"В Кадастре недвижимого имущества есть 37 статья. Согласно ей, право собственности действительно без регистрации в Реестре недвижимого имущества, если оно является результатом наследования или принудительной продажи и передачи", - сообщила юрист Аэлита Орхей.

Мария Зелинская уже продала участок семье с шестью детьми. Местная мэрия предложила им взамен другую землю. Но семья отказалась.