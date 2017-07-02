Министерство финансов представило проект налоговой и таможенной политики на 2018 год для открытых консультаций с деловыми кругами и экспертным сообществом. Документ предлагает проводить в этой сфере сбалансированную политику, основные изменения разрабатываются при финансовой поддержке Good Governance Fund.
Как передает Молдпрес, важнейшими мерами, указанными в законопроекте, являются гармонизация налогового законодательства о НДС и акцизов с европейскими директивами, поэтапная отмена налоговых и таможенных льгот, предоставляемых магазинам беспошлинной торговли (duty-free). Планируется также упростить условия предоставления статуса утвержденных экспортеров отечественным экономическим агентам, осуществляющим экспортные процедуры, и ввести налог на автомобили стоимостью более 1,5 млн. леев.
Ежегодный налогооблагаемый доход физических лиц до 33 000 леев (по сравнению с 31 140 леев в настоящее время) будет облагаться налогом по ставке 7%, а к облагаемому налогом доходу, превышающему 33 000 леев, будет применяться ставка 18%. Законопроект предусматривает увеличение личного освобождения для физических лиц от 10 620 леев до 11 280 леев. Юридические лица будут платить налог в размере 12%, а фермерские хозяйства – 7%.
Согласно проекту, ставка акциза на алкогольные напитки, ювелирные изделия будет скорректирована с учетом уровня прогнозируемой на 2018 год инфляции, то есть на 5%. Ставки будут установлены на трехлетний период. Для обеспечения достижения минимальной ставки акциза на табачные изделия, предусмотренного директивами ЕС, предлагается увеличить ставку ad valorem с 12% до 13% к 2020 году, и фиксированную ставку - с 460 леев до 540 леев за 1000 сигарет. В последущие годы планируется постепенное увеличение акцизного налога на сигареты с фильтром и без фильтра, чтобы к 2025 году акциз составлял не менее 90 евро на 1000 сигарет, независимо от средней розничной цены.
Согласно документу, акциз на дизтопливо будет увеличен с 1926 леев до 2092 леев за тонну,а акциз на мазут будет сохранен на уровне 409 леев за тонну.
17 июля будут завершены открытые консультации по проекту налоговой и таможенной политики на 2018 год, после чего документ будет представлен правительству для утверждения.
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ОВЕН
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул