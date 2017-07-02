Представлен проект налоговой и таможенной политики: что может измениться в следующем году

Министерство финансов представило проект налоговой и таможенной политики на 2018 год для открытых консультаций с деловыми кругами и экспертным сообществом. Документ предлагает проводить в этой сфере сбалансированную политику, основные изменения разрабатываются при финансовой поддержке Good Governance Fund.

Как передает Молдпрес, важнейшими мерами, указанными в законопроекте, являются гармонизация налогового законодательства о НДС и акцизов с европейскими директивами, поэтапная отмена налоговых и таможенных льгот, предоставляемых магазинам беспошлинной торговли (duty-free). Планируется также упростить условия предоставления статуса утвержденных экспортеров отечественным экономическим агентам, осуществляющим экспортные процедуры, и ввести налог на автомобили стоимостью более 1,5 млн. леев.

Ежегодный налогооблагаемый доход физических лиц до 33 000 леев (по сравнению с 31 140 леев в настоящее время) будет облагаться налогом по ставке 7%, а к облагаемому налогом доходу, превышающему 33 000 леев, будет применяться ставка 18%. Законопроект предусматривает увеличение личного освобождения для физических лиц от 10 620 леев до 11 280 леев. Юридические лица будут платить налог в размере 12%, а фермерские хозяйства – 7%.

Согласно проекту, ставка акциза на алкогольные напитки, ювелирные изделия будет скорректирована с учетом уровня прогнозируемой на 2018 год инфляции, то есть на 5%. Ставки будут установлены на трехлетний период. Для обеспечения достижения минимальной ставки акциза на табачные изделия, предусмотренного директивами ЕС, предлагается увеличить ставку ad valorem с 12% до 13% к 2020 году, и фиксированную ставку - с 460 леев до 540 леев за 1000 сигарет. В последущие годы планируется постепенное увеличение акцизного налога на сигареты с фильтром и без фильтра, чтобы к 2025 году акциз составлял не менее 90 евро на 1000 сигарет, независимо от средней розничной цены.

Согласно документу, акциз на дизтопливо будет увеличен с 1926 леев до 2092 леев за тонну,а акциз на мазут будет сохранен на уровне 409 леев за тонну.

17 июля будут завершены открытые консультации по проекту налоговой и таможенной политики на 2018 год, после чего документ будет представлен правительству для утверждения.