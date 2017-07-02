Климатологи нашли причину аномальных погодных явлений

Снегопады поздней весной, аномальная жара и проливные дожди — закономерные последствия человеческой деятельности. Повышение глобальной температуры на полградуса усилило экстремальные погодные условия на Земле, считают ученые.

Климатологи из Постдамского института сравнили два периода — 1960-1979 и 1991-2010 годов — и выяснили, что между ними средняя температура на планете увеличилась на 0,5°C.

Вместе с тем продолжительнее стали засушливые сезоны и интенсивнее — ливни и грозы. Более того, средняя летняя температура повысилась более чем на 1 градус, а зимы стали теплее на 2,5°C, передает Моя планета.

Погодные изменения, резюмируют ученые, выходят за рамки естественной изменчивости, поскольку виной им — сжигание ископаемых видов топлива. В будущем тенденция к увеличению глобальной температуры может привести к неурожаям, дефициту пресной воды и рекордной жаре.