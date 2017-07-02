Хитрость не прошла: украинские пограничники задержали гражданку Молдовы

На Украине, на трассе Одесса-Рени, задержали украинца за попытку переправить через границу гражданку Молдовы.

Также пограничники задержали и саму женщину, которая сначала в одном пункте пропуска пыталась за взятку попасть в Украину, а затем в другом – предприняла отчаянный шаг перехитрить стражей правопорядка и пересела в другой автомобиль.

Как сообщает moldovanews.md, сперва мошенники прибыли в пункт пропуска «Кучурган». Там 36-летний гражданин Украины предложил правоохранителям 500 гривен за беспрепятственное пересечение государственной границы 36-летней гражданкой Молдовы. Дело в том, что накануне эта женщина была привлечена к административной ответственности за превышение сроков пребывания на территории Украины и уехала в Молдову в установленном порядке. Пограничники отказались от взятки и не пропустили даму.

В этот же день, но уже в пункте пропуска «Маяки» эта же женщина с тем же мужчиной пытались перехитрить пограничников, используя особенности пересечения транзитного участка автодороги «Одесса-Рени». Они оформились на выезд из Молдовы в пункте пропуска «Паланка» и, передвигаясь участком автодороги, проходящей по территории Молдовы, пересели на автомобиль украинской регистрации.

Транспортное средство было остановлено в пункте пропуска «Маяки», а гражданка привлечена к ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

По факту предоставления неправомерной выгоды было сообщено в полицию.