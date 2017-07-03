Футбол: Германия выиграла Кубок конфедераций

Сборная Германии по футболу в финале Кубка конфедераций обыграла команду Чили со счетом 1:0. Гол, забитый Ларсом Штиндлем на 20-й минуте, так и остался единственным за матч.

Финал Кубка конфедераций прошел в Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский".

Германия является действующим Чемпионом мира по футболу, и через год ее ждет борьба за удержание этого титула - также в России.

При этом в последней серии матчей в немецкой сборной не было некоторых из ее сильнейших игроков, сообщает ВВС.

В матче за третье место первенство над Мексикой одержала Португалия - 2:1.

Кубок конфедераций проходил в России течение двух недель, с 17 июня по 2 июля. Помимо Петербурга, матчи турнира принимали Москва, Казань и Сочи.

Чемпионат мира по футболу пройдет сразу в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.