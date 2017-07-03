В Мехико обнаружили 500-летнюю башню из человеческих черепов

Специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили легендарную ацтекскую башню из черепов, в которой есть и мужские, и женские, и детские останки.

Легенда об ацтекской башне наводила ужас на мексиканцев несколько веков после колонизации, однако только теперь, после двухлетнего кропотливого исследования, антропологи готовы подтвердить ее существование.

Согласно преданиям и историческим записям, в башни ацтеки собирали черепа павших воинов противника, однако ученые были шокированы тем, что нашли черепа, принадлежавшие не только молодым мужчинам, сообщает ВВС.

"Мы ожидали найти останки молодых мужчин, каковыми и были воины, ведь от женщин и детей мы не ожидаем участия в боях. У нас никогда нее было подобной информации, это первая в своем роде находка", - заявил агентству Рейтер биолог и антрополог Родриго Боланьос.

Как говорит его коллега Лорена Васкес из Национального института антропологии и истории, 676 черепов были обнаружены в цилиндрическом сооружении около древнего храма Темпло Майор, также известного как пирамида Уицилопочтли - в честь верховного божества ацтеков.

Однако специалисты еще не раскапывали основание храма, где могут быть обнаружены новые захоронения.

Колонна из черепов, согласно описаниям конкистадора Андреса де ла Тапии, должна была достигать 60 метров в высоту.

Как утверждал де ла Тапия, она находилась в одном из приделов храма и представляла собой цомпантли - стену или другой структурный элемент из черепов, что было типично для ацтеков.

Конкистадоры, возглавляемые Эрнаном Кортесом, высадились на восточном побережье нынешней Мексики в 1519 году.

Двумя годами позднее они взяли Теночтитлан - теперешний Мехико - столицу ацтекской империи, положив начало колонизации страны.