В Молдове для безработных доступны почти десять тысяч вакансий

Почти десять тысяч вакансий предлагает безработным Национальное агентство занятости населения. Больше всего свободных рабочих мест в столице, и предлагают их, в основном, людям со средним специальным образованием и неквалифицированным рабочим.

Для них свободны более 7700 мест. Почти две с половиной вакансий - для людей с высшим и средним образованием.

Больше всего - около трех с половиной тысяч вакансий - в Кишиневе. В Бельцах - почти 600, во Флорештах - более 560. Меньше всего свободных мест в Оргеевском и Кагульском районах.

Самые популярные вакансии в сфере IT, торговле, маркетинге, экономике и изучении иностранных языков.

Более 80% ищут работу в столице. Кроме того, большинство предпочитает работать по специальности полный рабочий день. В Молдове около 76 тысяч безработных.





