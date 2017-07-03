Второй шанс для девятиклассников: стартует дополнительная экзаменационная сессия

Дополнительная экзаменационная сессия стартует сегодня для девятиклассников. Сдавать экзамены будут те, кто по уважительным причинам отсутствовал во время первого тестирования, а также школьники, которые с первого раза не набрали нужного количества баллов.

По данным минпросвета, большинство выпускников гимназий - 158 - напишут экзамен по математике. Пересдавать будут также румынский язык и литературу и историю.

Продлится дополнительная сессия для гимназистов до шестого июля. А с 17 июля начинается дополнительная сдача экзаменов на степень бакалавра.

В этом году результаты тестов опротестовали почти шесть тысяч выпускников лицеев. Более двух тысяч учащихся не согласились с оценками по румынскому и английскому языкам. Свыше 900 будут пересдавать географию, около полуторы тысяч учеников еще раз проверят свои знания по истории и математике.

Завершится дополнительная сессия на степень бакалавра 24 июля.