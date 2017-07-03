В США поезд сошел с рельсов. ВИДЕО

В штате Вашингтон с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда компании Amtrak. Авария произошла в том месте, где железнодорожное полотно проходит прямо по берегу залива.

Сошедшие с рельсов вагоны не попали в воду. Сообщается о том, что в результате железнодорожной катастрофы есть пострадавшие, но точное число тех, кому потребовалась медицинская помощь, пока не называют, отмечает korrespondent.net.

По предварительной информации, у людей незначительные травмы, не угрожающие жизни.