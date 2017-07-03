В Челябинской области перевернулась лодка с детьми, погибли шесть человек

Спасатели вытащили из озера в Челябинской области, где в воскресенье перевернулась лодка, тела еще двух детей.

Лодка перевернулась в запруде около поселка Тогузак. В ней, по предварительным данным, находились девять человек. Еще двое были на берегу и пропали при попытке помочь тонущим.

Вечером в воскресенье спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей. Спастись удалось четверым детям, которые доплыли до берега. Поиски еще одного мужчины продолжаются.

По данным регионального управления Следственного комитета, среди погибших двое мужчин и четверо детей, в том числе три школьника и двухлетний ребенок, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование взял на особый контроль руководитель следственного управления.

По предварительным данным, озеро Максимка, на котором произошла трагедия, не оборудовано ни для купания, ни для катания на лодках. В МЧС рассказали, что лодка перевернулась на воде из-за перегруза.Также в ней не было спасательных жилетов.

Власти региона уже заявили, что окажут материальную помощь семьям, чьи родственники погибли в воскресенье.





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