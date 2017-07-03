Стрельба в Нью-Джерси в США: среди раненых есть дети

По меньшей мере четыре человека получили ранения из-за стрельбы в штате Нью-Джерси в США, передает телеканал WPIX-TV со ссылкой на местные власти.

Среди раненых в городе Джерси, по данным телеканала, есть дети — мальчик в возрасте 10 лет и 12-летняя девочка.

Одному из пострадавших удалось добраться до больницы самому, пишет РИА Новости.