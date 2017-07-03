Наводнение на юге Китая: погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате наводнения в уезде Цюаньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, по состоянию на утро воскресенья девять человек числились пропавшими без вести и 34 пострадали в уезде Цюаньчжоу.

Продолжающиеся дожди в районе привели к разрушению 600 домов и затоплению 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В зоне бедствия оказались более 250 тысяч человек. Прямой экономический ущерб оценивается в 1,46 миллиарда юаней (около 215 миллионов долларов).

Власти эвакуировали из зоны бедствия около 38 тысяч человек. В некоторых школах были созданы временные убежища, пишет РИА Новости.

В воскресенье власти Китая сообщили, что уровень воды в более чем 60 реках на юге страны поднялся выше критического из-за продолжительных ливней в последние дни.







