За два месяца было вывезено около шести тысяч машин с ветвями деровьев из дворов многоэтажных жилых домов и с прилегающих к ним территорий. Ранее в среднем за год рабочие делали пять тысяч рейсов.
Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя рассказал на оперативном заседании в мэрии, что после апрельского снегопада работники муниципальных предприятий работали дополнительно. Пока что ситуация остается проблематичной в секторе Ботаника, где необходимо еще около двух месяцев, чтобы завершить эвакуацию всех упавших веток.
Петру Гонтя заявил также, что рабочие других предприятий помогут управлению жилищного фонда. Власти настоятельно призывают жильцов принять участие в уборке ветвей, по крайней мере, в выходные дни.
Начальник управления отметил, что параллельно проводятся подготовительные работы к холодному сезону года, передает IPN.
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Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул