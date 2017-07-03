Крушение вертолета возле вулкана в Индонезии: погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате крушения спасательного вертолета в Индонезии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти.

По его данным, вертолет направлялся в зону эвакуации населения на острове Ява, где в воскресенье произошло извержение вулкана. Ранее сообщалось о гибели двух человек, пишет РИА Новости.

Извержение произошло в воскресенье утром в провинции Центральная Ява. Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 50 метров. По меньшей мере десять туристов пострадали в результате извержения вулкана.







