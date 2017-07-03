Ближайшая неделя будет нежаркой и дождливой

Метеорологи прогнозируют на этой неделе прохладную погоду и умеренные осадки по всей Молдове.

Как сообщил Молдпрес представитель Государственной гидрометеорологической службы, сегодня температура будет в пределах 20-25 градусов, а в конце недели она повысится до 32 градусов.

«В течение всей недели будут идти дожди и грозы, но они будут слабыми или умеренными. В первой половине периода осадки ожидаются на юге с распространением до центра страны. А во второй половине недели дожди пройдут на севере страны с распространением до центра», - рассказали в службе.

На следующие дни прогнозируются минимальная температура 11 градусов ночью на севере страны и максимальная - 28 градусов - днем на юге страны.