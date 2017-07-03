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SIPRI: многие страны продолжают модернизацию ядерного оружия
// фото: Йорик
12:17, 03 Jul 2017
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Количество ядерного оружия в мире продолжает медленно уменьшаться, одновременно, не первый год многие страны заявляют о сохранении и развитии программ модернизации своих ядерных арсеналов. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ (SIPRI) в связи с публикацией в понедельник ежегодных данных по запасам ядерного оружия в мире.

По данным СИПРИ на начало 2017 года, в распоряжении девяти стран, а именно – США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи, находилось в общей сложности, приблизительно, 14 935 ядерных боеголовок. Это несколько меньше по сравнению с 2016 годом, на начало которого насчитывалось около 15 395 единиц. Из упомянутого числа ядерного оружия этого года оперативными считались, приблизительно, 4 150 единиц, поясняют аналитики института.

Эксперты СИПРИ уже не первый год констатируют, что сокращение ядерного оружия идет, главным образом, за счет дальнейшего уменьшения ядерных арсеналов США и России, на общую долю которых приходится более 93 % мировых запасов ядерного оружия. Однако процесс этот идет медленно, несмотря на имеющиеся международные договоренности, считают в СИПРИ.

В то же время, продолжают эксперты, у обеих стран разработаны долгосрочные и дорогостоящие программы по дальнейшей модернизации ядерных оружейных систем. США, к примеру, планируют потратить в период с 2017 по 2026 годы 400 миллиардов долларов на поддержание и обновление своих ядерных сил. Не исключается, что США в ближайшие 30 лет потратят на ядерные программы до одного триллиона долларов.

"Прогнозируемый рост расходов США не является неожиданным. Действующая администрация США продолжает амбициозные планы ядерной модернизации, принятые президентом Бараком Обамой", — сказал один из исследователей СИПРИ Ханс Кристенсен, слова которого процитированы в сообщении для прессы.

В аналитическом докладе СИПРИ также отмечается, что арсеналы других ядерных государств не являются большими, однако, все эти страны либо начали развертывать новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили о подобных программах. В качестве примера таких стран эксперты называют Китай, Индию, Пакистан.

Аналитики полагают, что Северная Корея располагает сегодня достаточным количеством делящегося вещества, которого может хватить на 10-20 ядерных боеголовок, что свидетельствует о расширении северокорейских возможностей по сравнению с данными прошлого года. В 2016 году Северная Корея провела беспрецедентное количество испытаний различных ракетных систем с разными результатами, пишет РИА Новости.

"Несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по договору о запрещении ядерного оружия долгосрочные программы модернизации имеются во всех девяти странах. Это говорит о том, что ни одно из этих государств не будет готовым отказаться от своих ядерных арсеналов в обозримом будущем", — сказал исследователь СИПРИ Шэннон Кайл, слова которого цитируются в сообщении для прессы.

Представленные в понедельник данные по запасам ядерного оружия являются частью материалов сборника СИПРИ за 2017 год. Это – ежегодник, который описывает тенденции в сфере вооружения, разоружения и международной безопасности в мире. Отдельные главы сборника исследователи СИПРИ уже представили в декабре 2016 года, в феврале и апреле этого 2017 года и опубликованные данные касались рейтинга мировых производителей оружия, а также тенденций в сфере торговли оружием и военных расходов.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.




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