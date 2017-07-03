СЧС выразила соболезнования семьям погибших спасателей

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций выразила соболезнования семьям погибших в ДТП спасателей. Двое ее сотрудников, находясь вне службы, скончались в воскресенье утром в результате аварии у села Мэгдэчешть.

В их автомобиль врезалась машина, водитель которой - гражданин Украины - уснул за рулём. Он не пострадал, а его пассажирку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Мужчину задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит лишение прав на вождение и до 10 лет тюрьмы.