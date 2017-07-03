Выходец из Туниса убил двух австрийских пенсионеров из-за политических взглядов

Выходец из Туниса убил двух пенсионеров в австрийском городе Линц из-за ненависти к правым политикам страны, пишет Heute со ссылкой на полицию.

Мужчина 54-лет сам пришел в полицию и сознался в преступлении. Он рассказал, что тщательно спланировал убийство, сначала задушил 85-летнюю женщину, затем убил ее 87-летнего мужа, после чего поджег тела.

Объясняя свои мотивы, он заявил, что ненавидит правых политиков, включая Австрийскую партию свободы, которую, как он полагал, поддерживали убитые пенсионеры, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что мигрант проживал в Австрии с 1989 года и хорошо знал пожилую пару.







