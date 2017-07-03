Взрыв в центре Одессы: неизвестные заложили бомбу под автомобиль

Ночью 2 июля на Маразлиевской улице Одессы прогремел взрыв. Как сообщает областное управление полиции, самодельная бомба была заложена под автомобилем Toyota Camry, который стоял на парковке.

Вызов в Приморский отдел полиции поступил в 03:34. На место происшествия немедленно выехали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа, передает dumskaya.net.

«При обследовании установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе. С места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение соответствующих экспертиз», — отметили в полиции.

К счастью, никто не пострадал. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, автомобиль принадлежит бывшему одесскому депутату.