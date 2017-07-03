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Экологи: загрязнение воздуха сокращает жизнь людей примерно на 9-11 лет
// фото: РИА Новости
13:23, 03 Jul 2017
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Средняя продолжительность жизни человека сокращается на примерно 9-11 лет, если масса загрязнителей в воздухе повышается всего на 10 микрограмм на кубический метр, говорится в статье, опубликованной в журнале Ecological Indicators.

"В последние годы возникла обеспокоенность по поводу выбросов вредных газов и того, как они влияют на здоровье человека, что стало особенно ярко проявляться после скандала вокруг дизельных "фольксвагенов" в 2015 году. Несмотря на это, многие страны Европы не могут привести себя в соответствие со стандартами ЕС. Нам нужно понять, как реально влияют выбросы на здоровье человека и выработать более оптимальную стратегию по борьбе с ними", — заявил Микаэль Андерсен (Mikael Andersen) из университета Орхуса (Дания).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве. 

По текущим оценкам ВОЗ, 80% жителей городов мира дышат воздухом, где концентрация вредных веществ превышает установленные организацией нормы. Это особенно ярко проявляется в странах третьего мира, где фактически все население мегаполисов живет или в условиях постоянного смога, как в Китае, или при загрязнении воздуха большим количеством канцерогенных продуктов сгорания бензина, как в большинстве стран Юго-Восточной Азии.
Андерсен и его коллеги решили выяснить, как повышение концентрации микрочастичек золы, различных вредных газов, таких как двуокись серы, и микрокапель аэрозолей, выбрасываемых в воздух машинами и промышленными предприятиями, влияет на продолжительность жизни людей.

Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали данные, которые общеевропейское бюро статистики Eurostat собирало на протяжении последних 30-40 лет, а также аналогичную информацию, собранную в США.

В общей сложности в эти статистические выкладки попали свыше 100 тысяч человек. Этого Андерсену и его коллегам хватило для того, что оценить "вклад" загрязнения в продолжительность жизни людей, пишет РИА Новости.

Экологов интересовало два параметра – то, как сильно различалась средняя продолжительность жизни людей, живших в зонах сильного и слабого загрязнения воздуха в разные периоды времени, и как много денег тратило каждое государство на борьбу с негативными последствиями от загрязнения воздуха для здоровья людей.

Эти расчеты показали, что и уровень ущерба, и степень влияния смога сильно недооценивались. К примеру, если житель загрязненного района доживает до 78 лет и умирает, то он теряет примерно 10 лет жизни по сравнению с теми людьми, которые жили в экологически чистых регионах. Иными словами, люди, дышащие чистым воздухом, прожили бы в таком случае не 78, а 88 лет.

Аналогичным образом, при повышении уровня загрязнения воздуха всего на 10 нанограмм на кубический метр средняя продолжительность жизни сократится на 9-11 лет, и примерно 100 людей из каждых 100 тысяч будут умирать из-за смога. Подобная оценка, как отмечает Андерсен, примерно в пять раз выше текущих норм, установленных в ЕС. Это должно побудить европейские государства пересмотреть их, заключают ученые.




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