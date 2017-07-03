Прирожденный охотник: 11-летний мальчик спас семью от медведя

В лесу на Аляске одиннадцатилетний Элиот Кларк спас свою семью от бурого медведя. Они шли с отцом, дядей, двоюродным братом и тремя собаками, когда перед ними возник хищник.

Мальчик среагировал моментально, выстрелив дважды: в первый раз он попал животному в лапу, а вторым выстрелом убил.

«Первым выстрелом он попал по плечу, что никак не остановило медведя. Следующий выстрел попал ему в нос. Он (Элиот) нес ружье в руках, а не на плече», — сказал отец Элиота, отметив, что именно это и спасло семью.

Сам мужчина тоже шел с ружьем, но оно висело у него на плече, поэтому отец Элиота не успел его перехватить и сделать свой выстрел, передает Моя планета.