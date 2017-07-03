Большинство людей раздражают чужие фото с отдыха в соцсетях

Почти три четверти пользователей соцсетей признались, что их раздражают фотографии с чужих отпусков в своей ленте.

В ходе исследования, проведенного страховой компанией Aviva, было опрошено 2000 взрослых. 73% из них признались, что чужие фото с отпусков их раздражают. При этом — вот они, двойные стандарты! — сами публикуют фотографии с каникул в соцсетях 77% опрошенных. Среди последних только каждый десятый признает, что публикует фото, чтобы вызвать зависть у тех, кто остался. Остальные уверяют, что хотят показать местные красоты (21%) или просто ради поддержания общения с друзьями и семьей (44%).

Чаще всего постит снимки молодежь — это делают 90% пользователей в возрастной группе от 16 до 24. Среди остальных грешат этим лишь 64%, передает Моя планета.