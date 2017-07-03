Консервы "из будущего" готовили в столице в антисанитарных условиях

Консервы, приготовленные в антисанитарных условиях, выставлял на продажу в сетях столичных магазинов экономический агент, действовавший в столичном секторе Чеканы.

Как выяснилось, при консервировании использовались овощи без сертификатов о происхождении или даже испорченные. Кроме того, был обнаружен упакованный товар "из будущего", другими словами, работники указывали на продуктах фальсифицированную дату производства.

В ходе обысков были обнаружены также регистры и книжки с записями о незаконной схеме продажи продуктов; сомнительные бухгалтерские документы и другие доказательства нарушений закона.

Было заведено уголовное дело за уклонение от уплаты налога. Наказание за это правонарушение предусматривает штраф в размере от 67 000 леев до 107 000 леев или тюремное заключение сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность сроком от 2 до 5 лет.

Информацию передадут в Агентство по безопасности пищевых продуктов для прекращения деятельности предприятия.