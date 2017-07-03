Турция намерена построить собственный авианосец

Анкара настроена на строительство авианосца своими силами и не сомневается в успехе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула в рамках проекта MİLGEM ("Национальный корабль") и начала строительства пятого судна этого типа.

"Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта", — заявил Эрдоган.

Он также отметил важность достижения Турцией в будущем технологической независимости от поставок из-за рубежа.

"Этот корабль (Kınalıada) усилит нас на море. Необходимость в технологической независимости с каждым годом растет. Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий", — отметил турецкий лидер.