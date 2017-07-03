Samsung Galaxy Note 8 выйдет в двух модификациях

Компания Samsung Electronics раскрыла изданию OSEN новую информацию о своём грядущем флагмане.

По словам представителей компании, Galaxy Note 8 будет выпущен сразу в двух модификациях: с объёмом памяти 64 и 128 Гбайт. Кроме того, пользователи смартфона получат возможность увеличить размер внутреннего хранилища до 256 Гбайт при помощи карты microSD.

Также сообщается, что цена устройства на южнокорейском рынке составит порядка $1000, в то время как в других странах новинка будет продаваться за $1100 (около 65 тысяч рублей). Раскрытые сведения в целом подтверждают информацию, которую ранее опубликовал известный эксперт Эван Бласс, пишет life.ru.

Напомним, Бласс утверждал, что Galaxy Note 8 станет "самым дорогим смартфоном Samsung". Начальная цена устройства составит €999 (около 66,6 тыс. руб.). Также он заявил, что смартфон получит 6,3-дюймовый безрамочный AMOLED-дисплей и двойной фотомодуль, состоящий из 12-мегапиксельной камеры с широкоугольной оптикой и 13-мегапиксельного телефотосенсора.

В зависимости от модификации, Galaxy Note 8 будет работать на базе процессора Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт, а ёмкость аккумулятора — 3300 мАч. Презентация устройства намечена на вторую половину сентября 2017 года.