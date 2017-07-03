БАК-2017: в столице подали более 5000 апелляций на работы

После экзаменов на степень бакалавра только в столице было подано более 5000 апелляций на работы. Информацию представила замдиректора Главного управления просвещения, молодежи и спорта Виорика Негрей.

Дополнительная сессия для выпускников запланирована на 17 июля. Ответственные лица пока не знают точное число учащихся, которые будут участвовать в экзаменах. Оно будет уточнено после объявления результатов апелляций, отмечает noi.md.

В этом году было организовано 93 экзаменационных центра, 31 из них – в муниципии Кишинев, а 62 – в других населенных пунктах республики.

К экзаменам допустили 18 760 кандидатов: 12 127 выпускников XII классов, 6066 – из колледжей, а 567 кандидатов – из высших учебных заведений. А 4078 выпускника - должники с предыдущих сессий.