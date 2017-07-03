Во Франции арестовали мужчину, готовившего покушение на президента Макрона

Французская полиция арестовала жителя из коммуны Аржантей, который готовил покушения на президента страны Эммануэля Макрона.

Как сообщает BFMTV, речь идет о 23-летнем праворадикале.

Так, во время прямой трансляции видеоигры он написал в комментарии, что пытался купить автомат Калашникова, чтобы убить Макрона, пишет nv.ua.

После этого к нему домой пришел полицейский, которому сторонник ультраправой идеологии угрожал ножом.

По словам задержанного, убийство президента Франции должно было стать "политическим жестом".

Совершить покушение он планировал в Париже во время парада в честь Дня взятия Бастилии 14 июля.

При этом отмечается, что арестованный мужчина психологически неустойчив, и ранее уже попадал в поле зрение полиции.