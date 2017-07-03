В преддверии саммита G20 в Гамбурге полиция обнаружила крупный тайник с оружием на севере Германии, сообщает Die Welt.
В частности, арсенал оружия был найден в городе Росток, в квартире и гараже, принадлежащих двум мужчинам 26 и 30 лет. Они уже арестованы, полиция подозревает их в принадлежности к крайне левым группировкам.
Арсенал состоял из ножей, телескопических дубинок, запрещенной пиротехники. Кроме того, были обнаружены бутылки и банки, заполненные неизвестной, возможно горючей жидкостью, многочисленные контейнеры с неизвестным порошком, пишет nv.ua.
В Гамбурге, в воскресенье, 2 июля, тысячи людей вышли на акцию протеста перед предстоящим саммитом лидеров стран Большой двадцатки.
Это первая из около 30 заявленных протестных акций, которые должны состояться перед или во время проведения саммита, который состоится 7-8 июля.
Данные о количестве участников разнятся: организаторы насчитали около 18 тысяч протестующих, полиция сообщила о восьми тысяч демонстрантов.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул